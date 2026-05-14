Il sindaco ha annunciato che, a partire dal 2027, la Victoria Libertas avrà la priorità nei programmi sportivi e sarà garantita la partecipazione ai playoff. È stato inoltre confermato che la Vitrifrigo Arena ospiterà sempre la post-season della squadra di basket. La comunicazione è stata pubblicata ufficialmente, assicurando che la squadra non sarà più esclusa o esclusa dai tornei principali.

Non succederà mai più. Il sindaco Andrea Biancani lo mette nero su bianco ed è un piacere leggerlo: "Dal 2027 priorità alla Victoria Libertas, garantita la post season alla Vitrifrigo Arena ". Certo, dovrebbe essere la normalità, ma ormai non lo era più ed è importante che il primo cittadino abbia deciso di ristabilirla. Lo ha fatto ieri con un lungo comunicato in cui dice per fortuna cose ben diverse da quelle che aveva scritto il 2 maggio: insomma, in questi giorni ha cambiato idea ed è assolutamente da apprezzare il fatto che Biancani non sia rimasto fermo sulle sue posizioni che avevano creato problemi, tensioni e polemiche. La svolta c’è stata dopo l’incontro che l’altro ieri mattina il sindaco ha avuto con Franco Arceci e Andrea Valli, i presidenti del Consorzio Pesaro Basket e della Vuelle.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Biancani: mai più Vuelle in esilio: "Dal 2027 playoff garantiti. Il basket avrà la priorità"

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