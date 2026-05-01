La Vuelle sfrattata per i playoff è un caso politico | Biancani basta con lo scaricabarile

A Pesaro, la decisione di sfrattare la squadra di basket per permettere lo svolgimento dei playoff ha suscitato reazioni politiche. Il centrodestra ha puntato il dito contro il sindaco, chiedendo chiarimenti e criticando la gestione dell’episodio. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico su come sono state prese le decisioni e sulla responsabilità delle autorità locali in questa situazione.

PESARO La Vuelle sfrattata diventa un caso politico con il centrodestra che chiama in causa il sindaco Andrea Biancani. Aspes che prova a riportare tutto sul terreno della programmazione tecnica mentre la società biancorossa che sceglie il silenzio per non alimentare lo scontro. La critica «Siamo di fronte all’assenza totale di indirizzo e di guida da parte del sindaco», attaccano i consiglieri Andreolli per la Lega, Redaelli, Boresta, Corsini, Malandrino e Canciani per Fratelli d’Italia, Marchionni e Lanzi per Pesaro Svolta, Marinucci e Bartolomei e Dallasta per Forza Italia. «Il suo silenzio non è solo incomprensibile, ma politicamente inaccettabile.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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