Il club di pallacanestro ha annunciato che, a partire dal 2027, darà priorità alla squadra locale e garantirà la partecipazione ai playoff nella propria arena. La società ha deciso di blindare l’impianto, affermando che la Victoria Libertas sarà la priorità assoluta per il prossimo futuro. La decisione arriva dopo un cambio di rotta rispetto alle dichiarazioni precedenti e riguarda la gestione delle competizioni e delle strutture sportive.

Pesaro, 13 maggio 2026 – “Dal 2027 priorità alla Victoria Libertas, garantita la post season alla Vitrifrigo Arena”. È quanto annuncia il sindaco Andrea Biancani in una nota dopo l’incontro con la società. “L’indirizzo dei prossimi anni sarà quello di coniugare sempre meglio le due anime della città: quella sportiva, profondamente legata alla storia e all’identità della VL, nonché patrimonio collettivo di cui andiamo tutti fieri, e quella degli eventi, che negli anni ha consentito alla città di crescere dal punto di vista turistico e congressuale”. Biancani prova a chiudere il caso. Dopo le polemiche e le preoccupazioni di tifosi, società e sponsor, il sindaco Andrea Biancani prova a chiudere il caso: quanto accaduto quest’anno dovrà restare un episodio isolato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, Biancani fa marcia indietro e blinda l’Arena: “Dal 2027 priorità ai biancorossi”

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