Bettiol sui tifosi che han provato a far cadere i ciclisti al Giro d'Italia | Potevamo finire in ospedale

Durante la sesta tappa del Giro d'Italia, a circa 50 chilometri dall'arrivo a Napoli, Alberto Bettiol ha assistito in prima persona a un episodio rischioso sulla strada. Alcuni tifosi hanno tentato di far cadere i ciclisti, avvicinandosi troppo e cercando di toccarli sulla rotonda vicino a Pomigliano d'Arco. Bettiol ha commentato di aver visto in anticipo il comportamento dei supporter e ha sottolineato quanto sarebbe potuto finire in modo grave, anche in ospedale, a causa di quella manovra imprudente.

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