Bettiol sui tifosi che han provato a far cadere i ciclisti al Giro d'Italia | Potevamo finire in ospedale
Durante la sesta tappa del Giro d'Italia, a circa 50 chilometri dall'arrivo a Napoli, Alberto Bettiol ha assistito in prima persona a un episodio rischioso sulla strada. Alcuni tifosi hanno tentato di far cadere i ciclisti, avvicinandosi troppo e cercando di toccarli sulla rotonda vicino a Pomigliano d'Arco. Bettiol ha commentato di aver visto in anticipo il comportamento dei supporter e ha sottolineato quanto sarebbe potuto finire in modo grave, anche in ospedale, a causa di quella manovra imprudente.
Alberto Bettiol ha visto in tempo reale quanto è accaduto sulla rotonda all'altezza di Pomigliano d'Arco, a 50km dall'arrivo di Napoli durante la 6a tappa del Giro d'Italia: "Hanno provato a toccarci ma non capiscono la velocità cui andiamo". Ballerini: "Ci vuole più rispetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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