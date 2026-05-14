Bertani On | Amarone della Valpolicella Classico in edizione limitata e un abbinamento d’eccezione firmato Perbellini

Il 23 e 24 maggio, la cantina Bertani ospiterà un evento speciale dedicato all'Amarone della Valpolicella Classico, con l'apertura della sua biblioteca storica. Durante le due giornate, saranno presentate tre diverse annate di edizioni limitate di questo vino, accompagnate da un abbinamento culinario curato dallo chef Perbellini. L'iniziativa offrirà ai partecipanti l'opportunità di degustare le bottiglie in un contesto esclusivo.

Bertani apre in esclusiva le porte della sua biblioteca di Amarone della Valpolicella Classico il 23 e 24 maggio con Bertani On: tre annate, tre edizioni limitate e un abbinamento d’eccezione. Le annate 1967, 1975, 2005, e in aggiunta la 2016, saranno proposte in abbinamento a tre creazioni.🔗 Leggi su Veronasera.it

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