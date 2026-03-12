Wine escape in Valpolicella | vibes vigne e Amarone

Nel fine settimana del 14 e 15 marzo, nel comune di Negrar in Valpolicella, si svolge l'evento Wine Escape. L’iniziativa offre ai partecipanti la possibilità di esplorare le vigne locali, assaporare vini tipici e immergersi nell’atmosfera della regione. L’evento si svolge nel centro di Negrar, coinvolgendo diverse cantine e operatori del settore vinicolo.

Hai voglia di un weekend diverso? Sabato 14 e domenica 15 marzo, ti portiamo nel cuore di Negrar per un'esperienza che è molto più di una semplice degustazione. Dimentica la solita routine: stacca tutto e vieni a farti una passeggiata tra i filari dove nasce il mito dell'Amarone. Un mix perfetto di natura, artigianalità e, ovviamente, calici pazzeschi. Quando ci vediamo? Scegli il tuo turno: Sabato e Domenica: ore 10.30 oppure ore 14.30. Non sarà la solita lezione noiosa. Faremo un giro panoramico tra i vigneti (prepara la fotocamera!), visiteremo la cantina e il fruttaio dove le uve riposano, per poi finire in bellezza nel nostro wineshop.

