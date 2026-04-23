A Madrid, nel cuore dello stadio Santiago Bernabeu, si svolgerà un match tra Sinner e Bellingham, con l’arbitro scelto dal presidente del club. Nel frattempo, Jannik Sinner è arrivato in città e si prepara per il torneo Masters 1000 che si terrà nello stadio del Real Madrid. La partita tra i due atleti si svolgerà in un contesto unico, con l’arbitro designato direttamente dal presidente del club.

Jannik Sinner è arrivato a Madrid, pronto per giocarsi le sue carte al Masters 1000 che si giocherà nel bel mezzo dello stadio Santiago Bernabeu, casa del Real. Ad accogliere l'azzurro ci hanno pensato Florentino Perez, presidente dei blancos, e i suoi calciatori Bellingham e Courtois. Così è nato un 2 vs 2, con Florentino in cima alla sedia dell'arbitro. (Credits X @alvarodegrado).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Bellingham VS Nadal-Courtois: al Bernabeu arbitra Florentino Perez!

Notizie correlate

Sinner e Bellingham contro Nadal e Courtois, al Bernabeu l’incontro di tennis più random di sempreAl Santiago Bernabeu, tempio del calcio e casa del Real Madrid, è stato installato un campo in terra rossa e per battezzarlo hanno giocato in doppio...

José Mourinho al Real Madrid? Perché Florentino Perez dovrebbe abbandonare l’idea della riunione del Santiago Bernabeu2026-04-21 13:52:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Jose Mourinho sta emergendo...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Sinner gioca un set di allenamento con Cerundolo a Madrid: è sufficiente per destabilizzare Francisco; Sinner, ecco l’avversario dell’esordio a Madrid: venerdì sfiderà Bonzi.

Sinner in campo... al Bernabeu: con lui Bellingham, Courtois e Nadal - VideoJannik Sinner in campo... al Bernabeu con Rafa Nadal, Jude Bellingham e Thibaut Courtois. Oggi, giovedì 23 aprile Il tennista azzurro, che domani esordirà nel Masters 1000 spagnolo contro il francese ... adnkronos.com

Sinner-Bellingham contro Nadal-Courtois al Bernabeu: e il giudice è Florentino Perez!Un doppio improbabile e affascinante va in scena nel tempio ultratecnologico del Real Madrid, trasformato in un campo da tennis per il Masters 1000. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Al Santiago Bernabeu, tempio del calcio e casa del Real Madrid, è stato installato un campo in terra rossa e per battezzarlo hanno giocato in doppio Sinner e Bellingham contro Nadal e Courtois. - facebook.com facebook

Sinner e Bellingham stanno paleggiando con Nadal e Courtouis al Bernabeu. Il giudice di sedia è Florentino Perez. Non è AI x.com