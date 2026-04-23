Giovedì 23 aprile, Jannik Sinner si è allenato al di fuori del torneo di Madrid, in una location diversa dalla sede ufficiale del Masters 1000. La presenza di Sinner ha attirato l’attenzione, così come quella di Rafael Nadal, che ha partecipato a un evento al Santiago Bernabeu. Durante l’evento, Florentino Perez ha presieduto come giudice di sedia. Sinner si prepara ad affrontare Benjamin Bonzi nel suo primo match nel torneo spagnolo.

In attesa di affrontare Benjamin Bonzi nel primo match ufficiale al Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner è tornato in campo oggi, giovedì 23 aprile, ma non alla Caja Magica. Il campione azzurro infatti si è allenato in un campo “speciale” e con ospiti “galattici”. Sinner ha infatti giocato un match di doppio – puro intrattenimento, ovviamente – al “ Santiago Bernabeu ” (stadio del Real Madrid) con Rafa Nadal, Jude Bellingham e Thibaut Courtois. Una location d’eccezione, con Sinner che in coppia con Jude Bellingham ha sfidato Rafa Nadal e Thibaut Courtois. Arbitro? Florentino Perez, presidente del Real Madrid, seduto sul seggiolino del giudice di sedia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sinner e Nadal al Bernabeu per un doppio “galattico”: Florentino Perez fa il giudice di sedia

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