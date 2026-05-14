Bergamo uccise Sara a forbiciate | Jashandeep Badhan condannato all’ergastolo

Nella giornata di oggi, la Corte d'Assise di Bergamo ha emesso una sentenza di condanna all’ergastolo per Jashandeep Badhan, un giovane di 20 anni di origini sconosciute. La decisione arriva dopo il processo riguardante l’uccisione di una ragazza avvenuta con più colpi di forbice. La vittima aveva 22 anni e l’episodio si è verificato in una zona urbana della città.

I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefonino della vittima e l’omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25 mila euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parti civili nel processo.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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