La Procura di Bergamo ha richiesto l’ergastolo per Jashandeep Badhan, il giovane che ha confessato di aver ucciso Sara Centelleghe nella notte del 26 ottobre 2024 nel suo appartamento di Costa Volpino. L’accusa ha definito il suo gesto “crudeltà” dopo aver evidenziato che l’uomo ha inferto 77 coltellate alla vittima. La richiesta di condanna si basa anche sull’esame delle prove raccolte durante le indagini.

La Procura di Bergamo ha chiesto la condanna all’ergastolo per Jashandeep Badhan, il ventenne reo confesso dell’omicidio di Sara Centelleghe, uccisa nella notte del 26 ottobre 2024 nel suo appartamento di Costa Volpino. Una richiesta che poggia su due aggravanti ritenute centrali: la crudeltà e la rapina, elementi che, secondo l’accusa, rendono il delitto tra i più efferati degli ultimi anni nella provincia. Nella requisitoria, la pm Raffaella Latorraca ha ricostruito una sequenza di violenze prolungate e particolarmente brutali. Secondo quanto emerso dalle indagini e confermato dagli esiti dell’autopsia, il giovane avrebbe prima colpito la vittima con pugni, per poi sbatterle la testa contro il pavimento.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Uccise Sara Centelleghe con 77 coltellate, chiesto l’ergastolo per Jashandeep Badhan. La pm: “Crudeltà”

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