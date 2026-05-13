Uccise Sara Centelleghe con 77 coltellate condannato all’ergastolo Jashandeep Badhan
La Corte d’Assise di Bergamo ha condannato all’ergastolo un uomo accusato di aver ucciso una donna con 77 coltellate. L’episodio si è verificato in un’abitazione della provincia, dove la vittima è stata trovata morta. Durante il processo, sono state ascoltate testimonianze e analizzate le prove raccolte dagli inquirenti. La condanna è stata pronunciata in seguito alla richiesta del pubblico ministero.
La Corte d’Assise di Bergamo ha condannato – come chiesto dall’accusa – all’ergastolo Jashandeep Badhan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefonino della vittima e l’omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25mila euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parti civili nel processo.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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