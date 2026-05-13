Uccise Sara Centelleghe con 77 coltellate condannato all’ergastolo Jashandeep Badhan

La Corte d’Assise di Bergamo ha condannato all’ergastolo un uomo accusato di aver ucciso una donna con 77 coltellate. L’episodio si è verificato in un’abitazione della provincia, dove la vittima è stata trovata morta. Durante il processo, sono state ascoltate testimonianze e analizzate le prove raccolte dagli inquirenti. La condanna è stata pronunciata in seguito alla richiesta del pubblico ministero.

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