A Bergamo torna la parata internazionale delle moto classiche tra beneficenza stile e solidarietà

Domenica 17 maggio, Bergamo ospiterà di nuovo la parata internazionale di moto classiche, un evento che coinvolge appassionati da diversi paesi. La manifestazione si svolgerà tra iniziative di beneficenza, esposizioni di veicoli d’epoca e momenti di solidarietà. La città si prepara ad accogliere motociclisti e visitatori, contribuendo a rafforzare il legame tra passione per le moto e attività di aiuto sociale.

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Domenica 17 maggio Bergamo entrerà ancora una volta nella rete mondiale della Distinguished Gentleman’s Ride, la grande manifestazione internazionale che ogni anno porta in strada migliaia di motociclisti in oltre 100 Paesi per sostenere la ricerca sul tumore alla prostata e promuovere la salute mentale maschile, in collaborazione con la Movember Foundation. Per l’edizione 2026 sarà Daste a ospitare il cuore della giornata: punto di partenza e di arrivo della parata cittadina, ma soprattutto luogo d’incontro aperto alla comunità, capace di intrecciare cultura urbana, socialità e impegno sociale. Un appuntamento che negli anni è diventato molto più di una semplice sfilata motociclistica.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Dallo stile vintage all'elettronica: torna il Mercatissimo tra affari e solidarietà Solidarietà e Sorrisi a Ronchi: torna la “Festa di Beneficenza Marco Bellotto”Ronchi di Villafranca, Padova – Il prossimo 16 maggio, la piccola comunità di Ronchi di Villafranca si prepara a vivere una giornata speciale, un... Temi più discussi: A Bergamo torna la parata internazionale delle moto classiche tra beneficenza, stile e solidarietà; A Ranica torna la Run-Ichese Ten, iscrizioni aperte per la gara competitiva e le non agonistiche; A Ravenna torna la grande festa dedicata al fumetto; Dietro le quinte dell’animazione: torna in città BAD. Il destino della tangenziale sud di Bergamo torna al centro del dibattito in Regione, ma con uno spiraglio concreto per evitare che l’opera affondi di nuovo nelle sabbie mobili di burocrazia e attese. x.com A Bergamo torna la parata internazionale delle moto classiche tra beneficenza, stile e solidarietàDomenica 17 maggio Bergamo entrerà ancora una volta nella rete mondiale della Distinguished Gentleman’s Ride ... bergamonews.it Torna «Dona una Spesa»: la raccolta alimentare per le famiglie in difficoltàSabato 16 maggio volontari e associazioni in 41 punti vendita Conad della Bergamasca. Novità 2026: i punti fedeltà diventano aiuti concreti. ecodibergamo.it