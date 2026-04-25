Bergamo memoria viva | il cammino per celebrare la Liberazione

A Bergamo si terranno cerimonie ufficiali sabato 25 aprile per commemorare l’81° anniversario della Liberazione. La città ricorderà quegli eventi con iniziative pubbliche e commemorative, coinvolgendo le autorità locali e la comunità. La giornata rappresenta un momento di riflessione sulla fine dell’occupazione e sulla liberazione dal regime. La commemorazione si svolgerà in vari luoghi della città, con partecipazioni e interventi pubblici.

? Cosa sapere Bergamo celebra l'81° anniversario della Liberazione sabato 25 aprile con cerimonie in città.. Il programma istituzionale prevede cortei e deposizioni di corone in Piazza Vittorio Veneto.. Bergamo si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione questo sabato 25 aprile con una serie di appuntamenti che porteranno la memoria storica tra le vie della città, partendo dalla Rocca fino alla piazza principale. Le istituzioni locali hanno definito il calendario delle cerimonie ufficiali, nate dalla collaborazione tra il Comune, la Provincia di Bergamo e il Comitato Bergamasco Antifascista. La giornata inizierà alle ore 9:00 presso la Rocca, dove si terrà il momento di commemorazione dedicato ai caduti per la libertà e alle vittime dei campi di concentramento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo, memoria viva: il cammino per celebrare la Liberazione Notizie correlate Mattarella: “Viva la Liberazione. Viva la Repubblica”ROMA, 23 APR – “Nel ricordare il sacrificio di quanti hanno combattuto per restituirci la libertà, ribadiamo l’impegno della Repubblica italiana in... Per celebrare la Liberazione arriva a teatro "Tana libera tutti" di Gianfranco GoriUna riflessione sulla libertà a tutto tondo, alla vigilia della festa della Liberazione. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scoprimento targa in memoria di Mirca Bergamo; Camminata sulle tracce della resistenza - Sotto Alt(r)a Quota - eventi; Eventi di Mercoledì 15 Aprile 2026 Provincia di Bergamo; Portogruaro ricorda Mirca Bergamo, assistente capo della polizia ferroviaria. Le donne sfilano a Bergamo nel maggio 1945C’ è un’immagine che nel tempo si è imposta su tutte quando si parla di donne nella Resistenza: la staffetta. Una figura in movimento, giovane, capace di attraversare posti di blocco con una borsa o u ... ecodibergamo.it Bergamo non dimentica. Tutti gli eventi della Giornata della Memoria«La memoria non è ciò che ricordiamo, ma ciò che ci ricorda». Sono parole di Charlotte Delbo, deportata politica a Auschwitz-Birkenau e sopravvissuta, a fare da traccia a questo 27 gennaio. La sua ... ecodibergamo.it «Lo scatto ritrae la Baita Rodigari al Cardeto, con una distesa meravigliosa di crocus e sullo sfondo i giganti delle Orobie»: la Foto del Giorno è di Manuel Maffeis #lafotodelgiorno #buongiorno #ecodibergamo #cuorebergamasco #ivostriscatti https://www.ecod - facebook.com facebook Lazio, Lady #Patric da brividi dopo Bergamo: la lettera scatena i tifosi, lui risponde così x.com