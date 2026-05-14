Bergamo il 17 maggio la parata di moto d’epoca per sensibilizzare sulla salute maschile

Il 17 maggio si svolgerà a Bergamo una parata di moto d’epoca organizzata nell’ambito della «Distinguished Gentleman’s Ride». La manifestazione partirà e terminerà a Daste, che sarà allestita come un piccolo villaggio dedicato alla cultura motociclistica e alla convivialità. L’evento mira a sensibilizzare sulla salute maschile attraverso questa iniziativa, coinvolgendo appassionati di moto d’epoca e pubblico locale. Durante la giornata, si svolgeranno attività legate alla cultura motociclistica e momenti di socializzazione.

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L’INIZIATIVA. La «Distinguished Gentleman’s Ride» con partenza e arrivo a Daste, che diventerà un piccolo villaggio dedicato alla cultura motociclistica e alla convivialità. Daste sarà punto di partenza e arrivo della tappa bergamasca, ma soprattutto luogo d’incontro aperto alla comunità, per un appuntamento che negli anni è diventato molto più di una sfilata motociclistica. La giornata prenderà il via alle 9.30 con il ritrovo dei partecipanti in piazza De André. Alle 10.30 partirà la parata ufficiale delle moto d’epoca, che attraverserà alcuni dei luoghi simbolo della città, dal Sentierone alle Mura di Città Alta. Per poi fare ritorno a Daste intorno alle 12. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, il 17 maggio la parata di moto d’epoca per sensibilizzare sulla salute maschile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto e video A Bergamo torna la parata internazionale delle moto classiche tra beneficenza, stile e solidarietàDomenica 17 maggio Bergamo entrerà ancora una volta nella rete mondiale della Distinguished Gentleman’s Ride, la grande manifestazione internazionale... Temi più discussi: Feste e sagre, gli appuntamenti del weekend (15-17 maggio) nella Bergamasca; Auto e moto d’epoca. Tre appuntamenti da non perdere a maggio; Cucina pugliese, grigliate, paella e sangria: le sagre del fine-settimana in Bergamasca; CDO BERGAMO: Mostra Non si può morire per un dollaro dall’11 al 17 maggio 2026. Mercoledì 13 maggio gli esami hanno evidenziato una distrazione tra il primo e secondo grado. Col Bologna a Bergamo (domenica 17 alle 18) è a rischio Kossounou. L’albanese cerca il recupero, de Roon alternativa. x.com A Bergamo la sesta edizione della «Maratona fotografica», il 17 maggioDomenica 17 maggio a Bergamo torna la «Maratona fotografica», per la sesta edizione. Un evento culturale promosso e organizzato da SpazioCam, che unisce fotografia, scoperta del territorio e spirito d ... ecodibergamo.it A Bergamo torna la parata internazionale delle moto classiche tra beneficenza, stile e solidarietàDomenica 17 maggio Bergamo entrerà ancora una volta nella rete mondiale della Distinguished Gentleman’s Ride ... bergamonews.it