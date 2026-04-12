In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto e video

Un evento dedicato alle moto d’epoca ha richiamato numerosi giovani lungo il percorso tra Bergamo e San Vigilio. Durante la manifestazione sono stati condivisi momenti di festa, con foto e video che hanno documentato la partecipazione. La presenza di molti giovani ha attirato l’attenzione, evidenziando una passione che si tramanda nel tempo tra diverse generazioni. La giornata si è conclusa con l’entusiasmo dei partecipanti e la voglia di preservare questa tradizione.

LA RIEVOCAZIONE. Tanti i giovani presenti: «Segnale forte di una passione che continua a tramandarsi di generazione in generazione». L’evento, organizzato dal Club Orobico Auto e Moto d’Epoca, è partito alle 9 da piazza Libertà, dove oltre 250 mezzi d’epoca hanno dato vita a un colpo d’occhio suggestivo. Il serpentone di moto ha percorso circa 70 km partendo dal centro cittadino e dirigendosi verso le colline di Scanzo, la Val Cavallina, il Lago di Endine. Poi la tradizionale sosta a Vigano San Martino per un aperitivo presso la sede degli Alpini. Da lì il corteo è ripartito alla volta di Bergamo, dove per le 12.30 ha raggiunto Città Alta....🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - In 260 per la Bergamo-San Vigilio in moto d’epoca - Foto e video Leggi anche: Alla Bergamo-San Vigilio 280 moto d’epoca al via: “Successo da record” Leggi anche: Moto storiche, domenica torna la Bergamo-S. Vigilio