Bergamo controlli anti droga all’Istituto Pesenti

A Bergamo, sono stati effettuati controlli antidroga presso l’Istituto Pesenti, con la partecipazione congiunta di polizia locale e polizia di Stato. L’intervento ha coinvolto diverse forze di sicurezza, che hanno eseguito verifiche all’interno dell’istituto. La preside dell’istituto ha commentato l’operazione, senza fornire dettagli specifici sui risultati. L’operazione si è svolta nel tentativo di garantire un ambiente scolastico più sicuro e libero da sostanze proibite.

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L’INTERVENTO. Coinvolte nell’operazione polizia locale e polizia di Stato. La preside Dasdia: «Nessuna irregolarità riscontrata» L’intervento, come spiegato dalla dirigente scolastica Milena Dasdia, rientra nell’ambito di un’operazione di controllo in collaborazione con l’Istituto. «Si è trattato – ha detto – di un’operazione di prevenzione, visto anche quello che è successo in altre scuole bergamasche. Le forze dell’ordine, con cui collaboriamo quotidianamente, hanno eseguito controlli anti droga e con l’ausilio di metal detector. Il riscontro è stato molto positivo: non si sono registrate situazioni di irregolarità».Nell’operazione è stato coinvolto anche un elicottero della polizia, che ha sorvolato l’edificio in via Ozanam. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, controlli anti droga all’Istituto Pesenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Controlli in un istituto di Paternò: trovati coltello e droga, coinvolti due minorenniI carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno effettuato, nella mattinata, un servizio mirato di controllo nei pressi di un... Operazione anti-droga nella Bassa: controlli nelle aree di spaccioUna massiccia presenza di uomini e mezzi ha presidiato nella giornata di venerdì 24 aprile i territori boschivi dei comuni di Calcio, Pumenengo,...