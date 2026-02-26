I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno effettuato, nella mattinata, un servizio mirato di controllo nei pressi di un istituto di formazione professionale del centro etneo. Il ragazzo, residente a Paternò, è stato fermato in sicurezza. Fin dai primi momenti dell’identificazione avrebbe mostrato un atteggiamento nervoso e agitato, insospettendo ulteriormente i militari. Durante la perquisizione, il minorenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico nascosto nel borsello, con una lunghezza complessiva di 16,5 centimetri, di cui 7,5 di lama. Considerato il contesto – il giovane stava per accedere all’istituto scolastico – il possesso dell’arma è stato ritenuto ingiustificato e improprio, facendo scattare il sequestro immediato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Controlli in un istituto di Paternò: trovati coltello e droga, coinvolti due minorenni

