Domenica pomeriggio e sera a Ravanusa si è verificato un furto in una abitazione nel centro del paese. I ladri hanno forzato una porta-finestra per entrare e hanno portato via alcuni oggetti dalla casa di un pensionato. La polizia locale ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’accaduto. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo di furto.

? Cosa sapere Furto in una casa di Ravanusa domenica tra pomeriggio e sera con effrazione porta-finestra.. I ladri hanno sottratto oltre 5 mila euro tra contanti e gioielli d'oro.. Un pensionato di 65 anni ha trovato la propria abitazione nel centro di Ravanusa completamente sottosopra dopo un furto avvenuto tra il pomeriggio e la sera di domenica, con il bottino che supera i 5 mila euro tra contanti e gioielli. Il colpo è stato messo a segno approfittando del momento in cui l’uomo e i suoi familiari si erano allontanati da casa. I malviventi, che secondo le prime ipotesi sono stati almeno due, sono riusciti a penetrare nell’appartamento forzando una porta-finestra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravanusa, furto in centro: svaligiata la casa di un pensionato

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