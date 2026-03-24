La banda della Maserati colpisce ancora | maxi furto in pieno centro svaligiata farmacia

Una banda di ladri ha messo a segno un maxi furto nel centro cittadino, svaligiando una farmacia. L’episodio si aggiunge a una serie di rapine che stanno interessando il settore farmaceutico nella zona di Brindisi. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e fare luce sull’accaduto. Nessuno è stato ancora arrestato e i danni sono ancora da quantificare.

È successo a Ostuni, dove il titolare dell’attività, Vittorio Carparelli lancia un appello a sindaco e prefetto. “Indisturbati per 28 minuti, ora le istituzioni devono agire”. Fallito un secondo assalto poco distante OSTUNI – Non si ferma l’ondata di criminalità che sta colpendo il settore farmaceutico nel Brindisino. Nella notte, la cosiddetta “banda della Maserati” è tornata in azione a Ostuni, prendendo di mira due attività appartenenti a Vittorio Carparelli. Nonostante i sistemi di videosorveglianza, gli allarmi e le blindature alle serrande, i criminali sono riusciti a penetrare nei locali. Il bottino è ingente: oltre a prodotti di vario tipo e integratori, la banda è riuscita a portar via una cassa automatica blindata dal peso di 200 chili, contenente l’incasso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Farmacia saccheggiata dalla banda della Maserati: vigilantes ritrovano i documentiUna pattuglia della Cosmopol ha individuato, nelle campagne di San Pietro Vernotico, il materiale sottratto dall'attività presa di mira a Cellino San... Leggi anche: Ennesimo furto all'Esp, maxi colpo ai danni della gioielleria. Svaligiata la cassaforte: "Sembravano un commando" Approfondimenti e contenuti su La banda della Maserati colpisce ancora... Temi più discussi: Maserati, auto rubate, mitra, bombe, chiodi nel covo della banda che voleva assaltare il portavalori; Armati fino ai denti per assaltare portavalori sull’Autostrada del Sole: chi sono i 14 arrestati - FoggiaToday; Sventato assalto a portavalori sull'A1: 14 arresti, ferito un poliziotto; Assalti ai blindati, a Modena scoperta banda di Cerignola: 14 arresti. Nella base mitra e supercar. Articoli con argomento: ‘banda della Maserati’La banda della Maserati colpisce ancora nel Brindisino: svaligiata una farmacia in pieno centro a Ostuni. Il titolare Vittorio Carparelli lancia un appello a Sindaco e Prefetto: Serve intervenire s ... trmtv.it L'imprendibile banda della Maserati che svaligia gioiellerie e autosaloni a RomaUn modus operandi assodato quello della banda. In quattro, con il viso coperto dai cappucci, torce e guanti agiscono nel cuore della notte a bordo di una Maserati Levante, su cui sembrano applicare di ... romatoday.it Ostuni, la banda della Maserati colpisce ancora: scappano da una farmacia con cassa automatica blindata x.com ForzA Maserati - facebook.com facebook