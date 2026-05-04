Hojlund non segna più! 49 giorni e 6 partite di astinenza per l’attaccante del Napoli | ‘maledizione’ doppia cifra Il focus completo

Rasmus Hojlund non ha ancora trovato la via del gol da 49 giorni e in sei partite consecutive. L’attaccante del Napoli sta attraversando un periodo di assenza dalla rete, come riportato dal Corriere dello Sport. La sua serie negativa continua senza segnare, prolungando un momento di difficoltà in questa stagione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle cause di questa astinenza o sulle prossime sfide del calciatore.

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