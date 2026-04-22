Da sei stagioni, l’attaccante della Juventus raggiunge costantemente la doppia cifra di gol, un record raro in Europa. In questa stagione, continua a mantenere questa statistica, posizionandosi tra i pochi in grado di farlo. Solo due calciatori in tutto il continente sono riusciti a ottenere lo stesso risultato, confermando la continuità e l’efficacia del suo rendimento offensivo.

David in doppia cifra di partecipazioni attive ai gol anche in questa stagione: solo due giocatori come lui in Europa, ecco il dato che lo esalta. L’avventura di Jonathan David nel campionato italiano si sta rivelando un vero e proprio successo statistico. L’attaccante ha faticato a calarsi pienamente nella realtà calcistica della Serie A, ma guardando i numeri in realtà ha dimostrando un’efficacia sotto porta che lo proietta tra i migliori. Il centravanti bianconero ha già preso parte a 10 reti in questa Serie A, provando a bilanciare le sue doti di finalizzatore e di rifinitore con un eccellente bottino personale di 6 gol e 4 assist. Ultimissime Juve LIVE: Lewandowski, il Milan si tira indietro? Le news sull’infortunio di Holm Un Traguardo Esclusivo: Nell’Olimpo con Haaland e Gouiri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - David da doppia cifra: solo due in Europa come l’attaccante della Juventus. Da 6 stagioni sta polverizzando questo record

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