Benevento prima la Supercoppa e poi il mercato | iniziano a spuntare i primi profili

A Benevento, con la promozione in Serie B, si apre una fase di cambiamenti e opportunità. Dopo aver vinto la Supercoppa, la squadra si concentra ora sulle attività di mercato, con alcuni nomi che iniziano a circolare tra le voci di trasferimenti e nuovi acquisti. La promozione ha aumentato l'interesse verso la società e le sue future mosse, mentre le prime trattative si fanno strada nel panorama calcistico locale. La squadra si prepara a definire i dettagli della rosa per il campionato che sta per cominciare.

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Tempo di lettura: 3 minuti E’ indubbio che la promozione in Serie B trasformi una società la renda più appetibile. Se questa società, poi, è il Benevento, allora diventa anche più semplice cercare di convincere giocatori ad abbracciare il progetto giallorosso in cadetteria. Il sodalizio del presidente Vigorito, a cui manca solo l’ultimo impegno stagionale contro il Vicenza con la Supercoppa in palio, sta cominciando a sondare il mercato per cercare di allestire una squadra all’altezza di un campionato che si preannuncia difficile e con avversarie di primo livello. Serve farsi trovare belli carichi e allora il lavoro dei due direttori, Carli e il neo nominato Padella, dovranno trovare i profili giusti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, prima la Supercoppa e poi il mercato: iniziano a spuntare i primi profili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Benevento, primi rumors di mercato: due club di A su RomanoTempo di lettura: 2 minutiLa stagione del Benevento non è ancora finita considerando i due impegni in Supercoppa, ma qualcosa inizia già a muoversi... Supercoppa: Benevento e Arezzo si sfidano per il trono della C? Punti chiave Come farà l'Arezzo di Bucchi a correggere la difesa dopo il 5-2? Chi potrà scardinare il modulo 4-2-3-1 impostato da Floro Flores?... Temi più discussi: Serie C, Benevento-Arezzo di Supercoppa con tanti ex. In campo playoff e playout: il programma; Supercoppa, Arezzo sconfitto a Benevento nell'ultima partita stagionale. Ora testa alla B; Serie C. L.R. Vicenza, settimana intensa verso la Supercoppa: il programma degli allenamenti prima del Benevento; Supercoppa, il Benevento batte di misura l’Arezzo. A Vicenza servirà solo la vittoria. Supercoppa C, Benevento-Arezzo 1-0: successo di misura, la Strega si giocherà tutto a VicenzaQueste le formazioni di Benevento – Arezzo che si affronteranno al Vigorito per la seconda gara di Supercoppa di C. Ricordiamo che la prima sfida si è disputata sabato scorso e ha visto prevalere al ... ilsannita.it Supercoppa Regionale Serie C: la prima partita sarà Arezzo-Vicenza. Riposa il BeneventoCome si legge sul sito ufficiale della Lega Pro, nasce la Supercoppa Regionale Serie C: grazie alla partnership siglata lo scorso 24 novembre tra. tuttomercatoweb.com