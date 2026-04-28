A Benevento si diffondono i primi segnali di interesse da parte di due squadre di Serie A per un calciatore. La stagione del club campano, non ancora conclusa, prevede ancora due impegni in Supercoppa, ma le voci di mercato iniziano a circolare. Vari rumors indicano che alcuni club di massima serie stanno monitorando da vicino il giocatore, senza ancora confermare ufficialmente trattative o offerte.

Tempo di lettura: 2 minuti La stagione del Benevento non è ancora finita considerando i due impegni in Supercoppa, ma qualcosa inizia già a muoversi in ottica mercato. Lo straordinario cammino della Strega che ha vinto il girone C di serie C in maniera netta ha messo in mostra tantissimi giallorossi. Tra questi c’è sicuramente il giovanissimo Raffaele Romano, difensore che la scorsa estate il Benevento ha prelevato dal Cerignola investendo una cifra importante che sfiora il mezzo milione. Il classe 2005 aveva già fatto molto bene in Puglia diventando da gennaio in poi un autentico pilastro dei gialloblù, da qui la scelta del sodalizio giallorosso di portarlo nel Sannio insieme all’attaccante Salvemini.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, primi rumors di mercato: due club di A su Romano

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