Supercoppa | Benevento e Arezzo si sfidano per il trono della C

Nella sfida di Supercoppa, Benevento e Arezzo si affrontano per conquistare il titolo della Serie C. Dopo il risultato di 5-2 dell’Arezzo, si cerca di capire come la squadra di Bucchi possa migliorare la fase difensiva. Sul fronte tattico, si analizza quale giocatore possa trovare le crepe nel modulo 4-2-3-1 schierato da Floro Flores. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le formazioni in questa competizione.

? Punti chiave Come farà l'Arezzo di Bucchi a correggere la difesa dopo il 5-2?. Chi potrà scardinare il modulo 4-2-3-1 impostato da Floro Flores?. Quali rischi comporta l'assenza totale del VAR in questa sfida decisiva?. Cosa deve fare il Benevento per consolidare il primato in classifica?.? In Breve Sabato 9 maggio 2026 ore 20:30 allo stadio Ciro Vigorito. Arbitro Francesco D’Eusanio gestisce gara senza tecnologia VAR o FVS. Arezzo di Cristian Bucchi cerca riscatto dopo il 5-2 contro Vicenza. Benevento di Floro Flores schiera il 4-2-3-1 con Salvemini punta centrale. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 20:30, il Ciro Vigorito ospita la sfida tra Benevento e Arezzo per la seconda giornata della Supercoppa.🔗 Leggi su Ameve.eu

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