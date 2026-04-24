’Danzando per il prossimo’ nel segno della solidarietà

Una serata di danza benefica si è svolta recentemente, portando sul palco performance di artisti che hanno scelto di sostenere cause sociali. L’evento ha visto la partecipazione di diverse compagnie e interpreti, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico su temi di solidarietà. La manifestazione si è conclusa con un momento di condivisione tra gli spettatori e gli artisti, in un’atmosfera di collaborazione e impegno civico.

Danza benefica in scena. Quando cultura e spettacolo si trasformano in azioni di sostegno reale. Questa sera, alle 21, il Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa ospita " Danzando per il prossimo ", evento benefico promosso dal Lions Club Valdelsa in collaborazione con i club della Zona "O", Siena, Chianti, San Gimignano Via Francigena, Siena Torre di Mezzo. Una serata in cui la bellezza del movimento incontra il valore della solidarietà. Sul palco saliranno tre scuole di danza della Valdelsa: Sinfonia della danza di Poggibonsi, Dance group 2000 di Colle di Val d’Elsa e Kineses Centro studi danza di Certaldo. Un intreccio di stili, energie e percorsi formativi diversi, uniti da un obiettivo comune: trasformare ogni passo in un gesto concreto di aiuto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Danzando per il prossimo’ nel segno della solidarietà Notizie correlate Leggi anche: VIDEO Ragazzi in marcia nel segno della Pace e della solidarietà Agricoltori di Assisi in festa nel segno della solidarietàLa dodicesima edizione della manifestazione, simbolo della tradizione rurale del territorio, è stata l'occasione per raccogliere donazioni a sostegno... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Colle di Val d'Elsa, 'Danzando per il prossimo': una serata di danza e solidarietà per aiutare chi ha più bisogno; ’Danzando per il prossimo’ nel segno della solidarietà; Colle di Val d'Elsa, 'Danzando per il prossimo': al Teatro del Popolo una serata di danza che diventa solidarietà; La Divina Commedia da danzare. I versi di Dante guidano il corpo. DANZANDO NELLA TEMPESTA Alcuni scatti del bellissimo momento tra musica, parole e immagini dedicato a Papa Francesco nel I anniversario della sua nascita al cielo. Un grande grazie a @eterea_beautyandwellness @progettazione3.0 @alfonso_ - facebook.com facebook Teatro Sociale di Pinerolo spettacolo "Danzando con TAP" x.com