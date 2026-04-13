Benedetta Primavera | Antonio Arena dal gol in Coppa Italia alla Roma che verrà

Il 13 aprile 2026, si è assistito a un momento di grande rilievo nel calcio italiano. Un giocatore ha segnato un gol decisivo durante una partita di Coppa Italia, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Questo episodio ha attirato l'attenzione di molti tifosi e analisti sportivi, che hanno iniziato a parlare di un possibile futuro promettente per il calciatore e della sua influenza sulla Roma.

Roma, 13 aprile 2026 – Il gol da sogno in Coppa Italia, l’antipasto della Roma che verrà. Per la serie Benedetta Primavera: quando i talenti li abbiamo in casa, oggi parliamo di un prospetto interessante del calcio italiano, un giocatore di cui già si è sentito parlare e che potrebbe tornare alla ribalta prossimamente: Antonio Arena. Il Belpaese è ricco di giovani talenti sconosciuti al grande pubblico, ma pronti per indossare la maglia della prima squadra. Uno tra questi è proprio Arena, il 2009 l'ha dimostrato nel corso di questa stagione nella sfida di Coppa Italia contro il Torino, l'attaccante è stato inserito in campo all'80' da Gasperini: un solo minuto per far esultare la Curva Sud giallorossa con un colpo di testa accompagnato da un movimento alla Bobo Vieri, ma non è l'unica cosa che i due hanno in comune.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Benedetta Primavera: Antonio Arena, dal gol in Coppa Italia alla Roma che verrà Inter Juve Primavera Coppa Italia 0-3 LIVE: Leone da metacampo, gol olimpico!Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Atalanta Juve Coppa Italia LIVE: riscaldamento in corso alla New Balance Arenadi Andrea BargioneAtalanta Juve Coppa Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i quarti di finale 2025/26...