Recentemente si è diffusa la notizia che Stefano De Martino avrebbe espresso disappunto riguardo alle dichiarazioni fatte da Belen Rodriguez sui suoi interventi estetici e altri aspetti della sua vita. La questione ha attirato l’attenzione dei media, considerando i periodi di crisi e riavvicinamenti tra i due. La notizia è stata riportata da alcuni settimanali di gossip, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle eventuali conseguenze di questa tensione pubblica.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino negli anni hanno abituato il pubblico a continui alti e bassi. Abbiamo assistito al turbolento fidanzamento, nato dopo la rottura dell’allora ballerino con Emma Marrone, al matrimonio, ai presunti tradimenti, ai ritorni di fiamma con avvicinamenti e frecciatine in pubblico. Nelle scorse settimane avevano festeggiato con entrambe le famiglie il compleanno del figlio Santiago, tra i due però sarebbero nate nuove tensioni dopo l’ospitata della showgirl argentina a “ Stanno tutti invitati “, lo show del duo comico Pio e Amedeo in onda su Canale 5. “Il conduttore non ha gradito le dichiarazioni che la showgirl ha fatto sul suo conto durante l’ospitata”, fa sapere Alberto Dandolo sul settimanale “ Oggi “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Stefano De Martino non ha gradito le dichiarazioni di Belen Rodriguez sui suoi ritocchini estetici (e non solo)”: l’indiscrezione su Oggi

Funerali Padre Stefano de Martino: Il toccante gesto di Belen sulla bara che sta emozionando tutti.

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