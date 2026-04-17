Belén Rodriguez da Pio e Amedeo ribadisce che Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi sono un argomento tabù

Durante una puntata di uno show, Belén Rodriguez è stata invitata a commentare alcune voci di gossip. Con Pio e Amedeo, ha ribadito che certi argomenti, tra cui il possibile flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, sono considerati tabù e non vengono affrontati pubblicamente. La showgirl si è limitata a dichiarare che preferisce non discutere di questa questione.

Belén Rodriguez, incalzata da Pio e Amedeo, si è ritrovata a dover parlare ancora del presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. In passato aveva smentito il gossip e poi lo aveva confermato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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