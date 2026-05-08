Belén Rodriguez si prepara alla semifinale di Amici con due maschere viso e 6 spazzole in testa

Belén Rodriguez si sta preparando per la semifinale di Amici di Maria De Filippi, dove sarà presente come ospite speciale. Prima dell’evento, si è mostrata con due maschere viso e sei spazzole sistemate sui capelli. La cantante e showgirl si sta dedicando ai trattamenti di bellezza prima dell’appuntamento televisivo. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e vedrà protagonisti i finalisti del concorso musicale.

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