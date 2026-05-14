In un locale di Milano, Belen ha detto a due ragazze di aver avuto un flirt con Olly. La cantante ha precisato che l'incontro è durato soltanto una sera. La conversazione si è svolta in modo diretto e senza troppi giri di parole, secondo quanto riferiscono le testimoni. La notizia è stata riportata da un articolo online senza ulteriori dettagli o commenti ufficiali. Nessuna altra informazione è stata confermata dalle parti coinvolte.

Sembra che Belen abbia confermato a due ragazze in un locale di Milano di aver avuto un flirt con Olly che è durato solo una notte Una chiacchiera da bar con le delle semi- sconosciute e poi la rivelazione: “Sì io e Olly abbiamo avuto un flirt durato solo una sera due mesi fa”.Sembrerebbe questa la dichiarazione diBelenfatta a delle ragazze in un locale, precisamente alDrydi Milano. Voce che andrebbe a confermare ciò che era circolato mesi fa quando, poco prima di Sanremo,Belen era stata avvisata a Genova a cena con Olly. Sebbene le voci circolate finora parlavano di più appuntamenti, la showgirl argentina avrebbe detto a queste ragazze che il flirt è durato una sola notte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belen conferma il flirt con Olly ma “è durato una sola sera”

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