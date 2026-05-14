Beffa atroce per l' under 19 | Cantù vince allo scadere sfumano le finali nazionali
Nell'ultima partita degli spareggi under 19, Cantù ha concluso con una vittoria sul filo di lana contro l'Unieuro Forlì, fermando il sogno di qualificazione alle Finali Nazionali di Roma. La partita si è decisa a un secondo dal termine, quando la squadra avversaria ha segnato un canestro sulla sirena. I giovani di Forlì avevano avuto la possibilità di avanzare, ma sono stati sconfitti nel finale.
Si ferma a un solo secondo dal traguardo il sogno dell’Unieuro Forlì under 19. Nella finale degli spareggi contro Cantù, i ragazzi di coach Grison accarezzano l'impresa di volare alle Finali Nazionali di Roma, ma vengono puniti proprio sul più bello da un canestro sulla sirena che fissa il.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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