Hockey Amatori Modena che amarezza Sfumano le finali nazionali di B

L’Amatori Modena ha visto sfumare le speranze di raggiungere le finali nazionali di serie B di hockey pista dopo aver perso gli spareggi. La squadra aveva affrontato con determinazione questa fase del torneo, ma non è riuscita a ottenere la qualificazione. La delusione è palpabile tra i giocatori e i tifosi, che speravano in un risultato diverso. La squadra tornerà ora a concentrarsi sui prossimi appuntamenti stagionali.

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L’Amatori Modena sogna le finali nazionali di serie B di hockey pista, vincendo negli spareggi la semifinale con Recoaro, per poi cedere, nella finalissima che valeva la qualificazione, al Roller Scandiano, che così parteciperà nel prossimo weekend alla Final Six di Vercelli, dove troverà il derby con la Scandianese. C’è rammarico nell’ambiente dell’hockey Inline per un weekend decisamente poco fortunato: da un lato i maschi della Scomed Bomporto perdono l’imbattibilità stagionale in una inutile sfida al Civitavecchia, visto che erano ormai qualificati da tempo alla fase finale, dall’altro le ragazze prima riescono a portare la sfida per la finale scudetto con Milano alla bella, dove però cedono nettamente, abbandonando i sogni tricolori, che adesso riguarderanno le milanesi ed il Civitavecchia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Hockey. Amatori Modena, che amarezza. Sfumano le finali nazionali di B ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hockey: l’Amatori Modena vola alle finali, lo Scomed cade ai rigori? Cosa scoprirai Come farà l'Amatori Modena a superare il Pordenone nelle finali? Perché lo Scomed femminile è caduta ai rigori contro l'HC Milano?... Hockey. Amatori Modena, il sogno del grande saltoL’hockey modenese si tuffa nel finale di stagione, e lo fa con un weekend vietato ai deboli di cuore, sia nel hockey pista che nell’hockey inline. Argomenti più discussi: L’Amatori si qualifica per la finali. Scomed ko ai rigori con Milano; Serie B: Prato, Scandianese e Vercelli qualificate alla Final Six, attendono altre tre avversarie; Definiti gli ultimi pass per la Final Six di Serie B 2025/26 di hockey su pista; Il Trissino femminile conquista la stagione regolare della Serie A. Playout A2, avanti Eboli e Valdagno.