Bees sweep a Ravenna e salvezza netta | i Bees dominano il playout

I Bees hanno ottenuto una vittoria netta contro Ravenna durante il match di playout, assicurandosi la permanenza in campionato. La difesa dei Bees ha impedito agli avversari di segnare punti decisivi, mentre i protagonisti della partita sono stati i giocatori che hanno contribuito direttamente al risultato finale. La partita si è svolta al PalaCosta, dove i Bees hanno dominato fin dall'inizio, lasciando poco spazio alle offensive di Ravenna.

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? Domande chiave Come ha fatto la difesa dei Bees a bloccare Ravenna?. Chi sono stati i protagonisti della salvezza in PalaCosta?. Perché l'attacco di Ravenna è rimasto fermo per dieci tentativi?. Quali errori tattici hanno impedito la rimonta dei padroni di casa?.? In Breve Biorac segna 12 punti e Jakstas raggiunge la doppia cifra personale.. Romeo realizza 16 punti per Ravenna mentre Paolin ne segna 11.. Ravenna subisce un deficit offensivo con soli 11 canestri su 40 tentati.. Mariani e Bottioni gestiscono la regia con assist decisivi al PalaCosta.. La Fiorenzuola Bees ha conquistato la salvezza in campo avversario battendo Ravenna per 55-65 nella terza gara della serie playout, chiudendo così lo sweep e blindando la propria posizione nel campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bees, sweep a Ravenna e salvezza netta: i Bees dominano il playout ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bees trionfano ad Agrigento: vittoria eroica in Sicilia per i BeesI Fiorenzuola Bees hanno strappato una vittoria fondamentale in territorio siciliano, battendo la Fortitudo Agrigento con un punteggio di 81-85... Vicenza batte i Bees: colpo decisivo che trascina Fiorenzuola ai playout? Cosa sapere La S4 Energia Vicenza batte i Bees 68-73 al PalArquato il 26 aprile. Argomenti più discussi: I Fiorenzuola Bees espugnano Ravenna e conquistano la salvezza; Fiorenzuola Bees salvi: vinta anche gara 3 a Ravenna per 55-65. Fiorenzuola Bees salvi: vinta anche gara 3 a Ravenna per 55-65La serie playout si sposta a Ravenna nella gara 3 che è già decisiva per i padroni di casa di coach Paccariè, sotto nella serie. La prima frazione vede le ... piacenzasera.it Serie B - Fiorenzuola Bees verso Gara 3 playout: trasferta romagnola a RavennaI Fiorenzuola Bees si preparano alla trasferta romagnola di Ravenna, dove mercoledì 13 maggio alle ore 20.30 affronteranno al PalaCosta l’OraSì Basket Ravenna in Gara 3 del 1° Turno Playout di Serie B ... pianetabasket.com