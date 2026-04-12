Bees trionfano ad Agrigento | vittoria eroica in Sicilia per i Bees

Durante la 35ª giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, i Fiorenzuola Bees hanno battuto la Fortitudo Agrigento con un punteggio di 81-85. La partita si è svolta in Sicilia e ha visto i Bees prevalere sui padroni di casa in un incontro deciso negli ultimi minuti. La vittoria rappresenta un risultato importante per i Fiorenzuola Bees in questa fase del torneo.

I Fiorenzuola Bees hanno strappato una vittoria fondamentale in territorio siciliano, battendo la Fortitudo Agrigento con un punteggio di 81-85 durante la 35ª giornata del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West, Girone A. La sfida, giocata a Porto Empedocle, ha i ragazzi di Del Re prevalere in un contesto di altissima tensione agonistica dopo una trasferta lunga e complessa. Il dominio tattico dei Bees tra gestione del ritmo e precisione dal perimetro. La partita si è aperta con un vantaggio immediato per i visitatori, grazie a una tripla di Querci al terzo minuto che ha messo i Bees sul 5-2. Nonostante un inizio leggermente contratto della squadra guidata da Bottioni, il gruppo ha saputo reagire alle continue incursioni di Zampogna, che ha punito i padroni di casa dai tre punti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bees trionfano ad Agrigento: vittoria eroica in Sicilia per i Bees Fiorenzuola Bees vince sofferta a Lumezzane: 82-76, Mariani decisivo per una vittoria cruciale salvezza.Fiorenzuola Bees riscatta la pesante sconfitta di una settimana fa e torna alla vittoria espugnando il campo di Lumezzane con un risultato finale di... Leggi anche: Formazioni confermate con i White che ospitano i Bees