Vicenza batte i Bees | colpo decisivo che trascina Fiorenzuola ai playout

Il 26 aprile, al PalArquato, la S4 Energia Vicenza ha vinto contro i Bees con il punteggio di 68-73. La partita ha determinato che Fiorenzuola, sconfitto in casa, dovrà affrontare i playout. La vittoria di Vicenza ha avuto un impatto diretto sulla classifica, facendo scivolare i padroni di casa nella zona retrocessione. La partita si è svolta in un clima combattuto e ha visto un punteggio molto equilibrato fino alla fine.

? Cosa sapere La S4 Energia Vicenza batte i Bees 68-73 al PalArquato il 26 aprile.. Il risultato trascina i padroni di casa di Fiorenzuola direttamente nei playout.. Il PalArquato di Fiorenzuola si tinge di amarezza questa domenica 26 aprile 2026, quando la S4 Energia Vicenza strappa un successo fondamentale per la salvezza ai Bees con un punteggio di 68-73, spingendo i padroni di casa verso le playout. In una serata carica di tensione agonistica, i giocatori di coach Del Re hanno lottato per ogni centimetro di parquet con l’obiettivo di ottenere tre punti decisivi e sperare in esiti favorevoli dagli altri campi per evitare la zona pericolosa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vicenza batte i Bees: colpo decisivo che trascina Fiorenzuola ai playout Notizie correlate Fiorenzuola Bees vince sofferta a Lumezzane: 82-76, Mariani decisivo per una vittoria cruciale salvezza.Fiorenzuola Bees riscatta la pesante sconfitta di una settimana fa e torna alla vittoria espugnando il campo di Lumezzane con un risultato finale di... Basket: Fiorenzuola Bees supera Treviglio 74-64 e riaccende la corsa al campionato, Crespi protagonista.Bees in Festa: Fiorenzuola Stende Treviglio e Rilancia le Ambizioni nel Campionato di Basket I Fiorenzuola Bees hanno conquistato una vittoria... Contenuti utili per approfondire Vicenza espugna il PalArquato (68-73): Fiorenzuola Bees ai playoutI Fiorenzuola Bees si approcciano agli ultimi 40 minuti di stagione regolare ospitando S4 Energia Vicenza al PalArquato con il dovere di vincere e ... piacenzasera.it Ultima sfida decisiva contro Vicenza per i Fiorenzuola BeesUltimi quaranta minuti di regular season, con gli occhi puntati sul parquet di Castell’Arquato ma inevitabilmente anche sugli altri campi. Domenica 26 ... piacenzasera.it