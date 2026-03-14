Dalle passerelle della Parigi Fashion Week AI 2026 27 i make up da copiare e come!

Durante la Parigi Fashion Week AI 202627, le passerelle hanno mostrato diverse tendenze di trucco che stanno attirando l'attenzione. Anche a Milano, la moda si alterna con le creazioni di bellezza che hanno sfilato in questi giorni. Le modelle hanno indossato look di make-up che stanno diventando ispirazione per molte appassionate. Le novità di trucco sono state protagoniste di questa edizione.

C ome a Milano, anche alla Parigi Fashion Week AI 202627 la moda non è l’unica protagonista. La bellezza ha dato il meglio di sé sulle passerelle. Tra make up occhi di ispirazione anni Ottanta, labbra intense e sensuali, capelli di ispirazione gipsy ma anche Sixties. I look più belli visti sotto la Tour Eiffel e i prodotti utilizzati nel backstage. Da provare subito. Ashley Graham dimagrita: a Parigi l’icona della body positivity mostra la sua nuova silhouette X Leggi anche › I make up più belli (e i prodotti per copiarli) della Milano Fashion Week AI 202627 Parigi Fashion Week AI 202627, i best beauty look. 1. Chanel e il make up “polvere di stelle”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalle passerelle della Parigi Fashion Week AI 2026/27, i make up da copiare (e come!) Articoli correlati Nude look all'orientale, labbra scarlatte, il ritorno del grunge. Dalle passerelle della Milano Fashion Week AI 2026/27, i make up da copiareModa, e non solo: sulle passerelle della Milano Fashion Week AI 2026/27 anche la bellezza è protagonista. Leggi anche: Dalle passerelle della Milano Fashion Week autunno-inverno 2026/27 arrivano le tendenze capelli: accessori boho-chic, tessiture naturali e raccolti messy Una raccolta di contenuti su Parigi Fashion Week Temi più discussi: Paris Fashion Week, i look di tendenza dalle sfilate A/I 2026-27. FOTO; Le nostre flash review dalle passerelle della Paris Fashion Week Autunno Inverno 2026 2027, giorno 4; Paris Fashion Week FW26-27: il gioco della moda di Loewe e i nuovi codici di Mugler; Tutte le borse più belle avvistate alle sfilate Autunno-Inverno 2026/27 di Parigi. Guida definitiva alle tendenze Autunno/Inverno 2026-2027 dalle sfilate di Parigi: regnano nero e slim fitAbiti a onda e gonne con le ali, pellicce extra large e pantaloni slim simili a leggings, sulle passerelle della Paris Fashion Week sfilano le tendenze ... fanpage.it Le sei tendenze autunno-inverno emerse dalle Fashion WeekSono sei le tendenze per l'autunno-inverno 2026-2027 che sono emerse dalle principali passerelle delle Fashion Week. mam-e.it Il nuovo look di #BarbieFerreira ha fatto rapidamente il giro dei social dopo la sua apparizione alla Paris Fashion Week. Le immagini della sfilata a Parigi sono diventate virali, scatenando commenti e discussioni online sul suo cambiamento. Tra critiche, difese - facebook.com facebook Moda, 16 brand marchigiani alla Fashion week di Parigi. Missione collettiva con Camera di Commercio e Regione Marche a Tranoï e Première Classe #ANSA x.com