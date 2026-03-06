Paris Fashion Week 2026 Chappell Roan con victory rolls e make-up da bambola da Mugler e gli altri beauty look delle star in front row

Durante la Paris Fashion Week 2026, Chappell Roan è apparsa con victory rolls e un trucco da bambola realizzato da Mugler, mentre le star in prima fila hanno sfoggiato diversi look di bellezza. La manifestazione si svolge nella capitale francese, attirando numerosi marchi e celebrità. La settimana della moda riunisce sfilate, presentazioni e outfit di tendenza, trasformando Parigi nella capitale mondiale della moda.

Mugler Chappell Roan Victory Rolls e make-up teatrale. Annalisa Cat eye bold e labbra rosse. Barbara Palvin Meddy bun e tendrils. Chiara Ferragni Onde effetto salsedine messy e stropicciate. Chloé Il make-up rosa con occhi al naturale e labbra illuminate da un velo di rossetto è il più virale di questa Paris Fashion Week. Alexa Chung insegna. Viso naturale e labbra con un tocco di rosa. Con il trend del momento, le ballet slipper lips, labbra rosa shiny. Con un make-up sui toni del marrone nude. Trucco bon ton con rossetto rosa. Rossetto shiny che mette in risalto l'incarnato luminoso. Labbra brillanti in rosa per Kate Moss Lila Moss con trucco "clean girl aesthetic".