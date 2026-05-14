Nelle puntate di Beautiful trasmesse dal 18 al 24 maggio 2026, si racconta di un episodio in cui Steffy si trova imprigionata in una gabbia all’interno di un edificio destinato alla demolizione. Nel frattempo, Finn riceve un indizio che potrebbe cambiare le sorti della vicenda legata alla donna. La scena si concentra sulla tensione tra i personaggi coinvolti e sui dettagli che potrebbero portare a una svolta nella loro storia.

Nelle puntate di Beautiful dal 18 al 24 maggio 2026, Steffy vive un incubo: Luna la tiene prigioniera in una gabbia dentro un edificio destinato alla demolizione. Finn, intanto, inizia a capire che la moglie potrebbe non essere partita davvero e che dietro la sua sparizione si nasconde qualcosa di terribile. Le puntate di Beautiful dal 18 al 24 maggio 2026 si preparano a trascinare il pubblico in una delle storyline più inquietanti degli ultimi anni. Al centro della scena ci sarà ancora una volta Luna, ormai completamente fuori controllo, mentre Steffy vivrà momenti di autentico terrore. La giovane Forrester si ritroverà rinchiusa in una gabbia all’interno di un edificio abbandonato e destinato alla demolizione. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beautiful Dal 18 Al 24 Maggio 2026: Finn scopre un indizio decisivo su Steffy!

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