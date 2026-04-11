Nella settimana dal 12 al 18 aprile 2026, su Beautiful si assisterà a un momento di confronto tra Finn e Steffy. Finn chiederà perdono a Steffy per aver tentato di coinvolgere Sheila nelle loro vite, portando a una possibile riappacificazione tra i due. La storyline si concentrerà sulle tensioni e sui tentativi di ricostruire la fiducia tra i personaggi principali della soap.

© US Mediaset A Beautiful è tempo di riconciliazione per Steffy Forrester e il marito Finn. Quest’ultimo chiede infatti perdono alla moglie, nel corso dei prossimi episodi della soap, per non averla sempre messa al primo posto e riconosce che il legame con la madre Sheila Carte r ha influenzato il suo comportamento, motivo per il quale le promette che d’ora in poi nessuno potrà interferire nel loro rapporto. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, nei prossimi giorni, la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 12 al 18 aprile 2026: Finn chiede perdono a Steffy per aver cercato di includere Sheila nelle loro vite

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