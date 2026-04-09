Beautiful anticipazioni al 18 aprile | Finn e Steffy si riavvicinano

Beautiful, anticipazioni dal 12 al 18 aprile. Finn e Steffy si riavvicinano, entrambi sono determinati a proteggere la loro relazione. La casa di Eric (John McCook) è decorata per i festeggiamenti del 4 luglio, ma dietro l’atmosfera festosa si nascondono tensioni profonde tra i presenti. Eric e Ridge (Thorsten Kaye) brindano al fidanzamento di Thomas (Matthew Atkinson) con Paris (Diamond White), felici di accogliere ufficialmente la ragazza nella famiglia Forrester. Hope (Annika Noelle), però, assiste alla scena con grande sofferenza, cercando di celare il dolore per la velocità con cui Thomas sembra aver voltato pagina, continuano le anticipazioni di Beautiful. 🔗 Leggi su 2anews.it

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