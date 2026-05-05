Una mostra in ricordo di Luigi Lopez a Civita Castellana – Omaggio a Pinocchio | il burattino di Carlo Collodi il film di Luigi Comencini e la musica di Luigi Lopez in un viaggio da favola in terra di Tuscia

A Civita Castellana si tiene la prima edizione di una mostra dedicata a Luigi Lopez, autore e compositore. L’esposizione intende ripercorrere il percorso artistico e musicale dell’artista attraverso fotografie, oggetti e materiali multimediali. Il percorso espositivo si inserisce nel progetto “Omaggio a Pinocchio”, che include riferimenti al film di Luigi Comencini e alla figura del burattino di Collodi. La mostra sarà visitabile fino a una data da definire.

Prima edizione della Mostra Itinerante IN RICORDO DI LUIGI LOPEZ Autore e compositore di indimenticabili successi nazionali ed internazionali e di celebri sigle di cartoni animati “OMAGGIO A PINOCCHIO: il burattino di Carlo Collodi, il film di Luigi Comencini e la musica di Luigi Lopez in un viaggio da favola in terra di Tuscia” Un percorso immersivo nella carriera del M° Lopez e della sua presenza nella Tuscia viterbese, unito a materiali d’epoca, fotografie di scena, documenti, memorabilia e testimonianze legate alla realizzazione dello sceneggiato televisivo “Le Avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini. CIVITA CASTELLANA – Il 6...🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Una mostra in ricordo di Luigi Lopez a Civita Castellana – “Omaggio a Pinocchio: il burattino di Carlo Collodi, il film di Luigi Comencini e la musica di Luigi Lopez in un viaggio da favola in terra di Tuscia” Notizie correlate Luigi Gallo, per il pilota di Civita Castellana sfida tricolore: debutto nel campionato italiano Gt endurance 2026Alla guida di una Ferrari 296 Challenge del team Bestlap insieme a Ivan Mari e Vito Postiglione nella prima divisione Gt cup: "Puntiamo a risultati... A Civita Castellana, conferenza del professor Luigi Cimarra per il DantedìCIVITA CASTELLANA – Mercoledì 25 marzo si celebra il Dantedì e a Civita Castellana (provincia di Viterbo), nell’ambito della rassegna culturale...