Bayern Monaco-Colonia sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici
Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30 si svolgerà la partita tra Bayern Monaco e Colonia. La sfida rappresenta l’ultima giornata di campionato e il Bayern Monaco mira a conquistare la sua ventottesima vittoria in Bundesliga. La squadra di casa affronta un avversario già salvo e pronto a chiudere il torneo senza ulteriori obiettivi. Le formazioni sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici per questa partita.
Cerca la vittoria numero 28 in Bundesliga il Bayern Monaco che chiude quest’oggi il suo torneo in casa contro il già salvo Colonia. I bavaresi non hanno fatto sconti a Wolfsburg vincendo con gol di Olise e inguaiando i locali, che dovranno giocarsi la vita quest’oggi ad Amburgo. Un campionato dominato dalla prima giornata, senza aver mai dato l’impressione di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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PIU GOL SEGNATI NELLA STORIA IN UN CAMPIONATO 1 - Torino 1947/1948: 125 (40 partite) 2 - Real Madrid 2011/2012: 121 (38 partite) 3 - Real Madrid 2014/2015: 118 (38 partite) 4 - Milan 1949/1950: 118 (38 partite) 5 - Bayern Monaco 2025/2026: 117 ( x.com
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