Bayern Monaco-Colonia sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 15:30 si svolgerà la partita tra Bayern Monaco e Colonia. La sfida rappresenta l’ultima giornata di campionato e il Bayern Monaco mira a conquistare la sua ventottesima vittoria in Bundesliga. La squadra di casa affronta un avversario già salvo e pronto a chiudere il torneo senza ulteriori obiettivi. Le formazioni sono state annunciate, e sono disponibili quote e pronostici per questa partita.

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Cerca la vittoria numero 28 in Bundesliga il Bayern Monaco che chiude quest’oggi il suo torneo in casa contro il già salvo Colonia. I bavaresi non hanno fatto sconti a Wolfsburg vincendo con gol di Olise e inguaiando i locali, che dovranno giocarsi la vita quest’oggi ad Amburgo. Un campionato dominato dalla prima giornata, senza aver mai dato l’impressione di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Bayern Monaco-Colonia (sabato 16 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bayern Monaco-FC Heidenheim (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiChiamato a rimontare la sconfitta di Parigi in Champions tra pochi giorni il Bayern Monaco già campione di Germania affronta in casa il fanalino di... Union Berlin-Colonia (sabato 02 maggio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiSfida salvezza a 3 giornate dalla fine della Bundesliga con l’Union Berlin di Eta che affronta in casa il Colonia di Wagner. Argomenti più discussi: Bayern Monaco-Colonia: diretta live e streaming gratis; Wolfsburg - Bayern Monaco in Diretta Streaming | DAZN IT; Eterno Manuel Neur: il portiere tedesco rinnova con il Bayern Monaco per la stagione 26-27; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky. PIU GOL SEGNATI NELLA STORIA IN UN CAMPIONATO 1 - Torino 1947/1948: 125 (40 partite) 2 - Real Madrid 2011/2012: 121 (38 partite) 3 - Real Madrid 2014/2015: 118 (38 partite) 4 - Milan 1949/1950: 118 (38 partite) 5 - Bayern Monaco 2025/2026: 117 ( x.com Pronostico Bayern Monaco-Colonia: i campioni a caccia di nuovi recordBayern Monaco-Colonia è una partita di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it