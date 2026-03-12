Leverkusen-Bayern Monaco sabato 14 marzo 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Bavaresi nella tana del werkself per blindare lo Schale

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15:30 si gioca la sfida tra Leverkusen e Bayern Monaco, valida per il 26esimo turno di Bundesliga. Le formazioni sono state annunciate e le quote dei bookmaker sono state pubblicate, con i bavaresi pronti a difendere il titolo. Entrambe le squadre hanno concluso la Champions League in modo positivo e si preparano per questa partita di campionato.

Una Champions nel complesso positiva sia per Leverkusen che per il Bayern Monaco, avversarie quest’oggi nel big match del 26esimo turno di Bundesliga. Il werkself ha rischiato il colpaccio contro l’Arsenal con una condotta di gara accorta, concedendo giusto il rigore trasformato dall’ex Havertz nel finale. Un pareggio ottimo, ma a Londra strappare il pass per i quarti sarà durissimo. I bavaresi invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Leverkusen-Bayern Monaco (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici. Bavaresi nella tana del werkself per blindare lo Schale Articoli correlati Leverkusen-Bayern Monaco (sabato 14 marzo 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiUna Champions nel complesso positiva sia per Leverkusen che per il Bayern Monaco, avversarie quest’oggi nel big match del 26esimo turno di Bundesliga. Tutto quello che riguarda Leverkusen Bayern Monaco sabato 14... Temi più discussi: Leverkusen - Bayern; Bundesliga: preview Bayer Leverkusen-Bayern Monaco; quote Bayer Leverkusen Bayern Monaco: il pronostico sui bavaresi; Bundesliga e Ligue 1, tutte le gare del weekend su Sky e NOW. Bayern Monaco in campo domani: clamoroso problema in porta per i bavaresiLa formazione allenata da Vincent Kompany è attesa dal confronto in casa del Bayer Leverkusen. Lunga lista di assenti nel Bayern Monaco ... calcioatalanta.it Bayer Leverkusen-Bayern Monaco: dove vedere il match di Bundesliga in TV e in streamingLa Bundesliga si prepara a vivere una sfida di grande livello tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Le due squadre arriveranno al confronto con obiettivi diversi ma con la stessa voglia di fare punti. tag24.it Kerim Alajbegovic, ala sinistra di proprietà del Bayer Leverkusen e in prestito al Salisburgo, ha segnato 11 gol e fornito 3 assist in 33 partite stagionali. Juventus, Milan e Bayern Monaco lo seguono da vicino, mentre in nazionale bosniaca è diventato il più gi - facebook.com facebook