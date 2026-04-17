Sembravano rifiuti abbandonati ma nei sacchi c’era marijuana | maxi sequestro a Colverde

Durante un controllo del territorio a Colverde, in località Gironico, la polizia provinciale di Como ha notato dei sacchi neri abbandonati che, sembravano rifiuti. Tuttavia, all’interno di alcuni di essi è stata trovata marijuana. L’operazione si è svolta giovedì 16 aprile 2026, nell’ambito di un’azione volta a contrastare lo smaltimento illecito di rifiuti. La droga è stata sequestrata e sono in corso verifiche per risalire ai responsabili.

Sembravano semplici rifiuti abbandonati, ma all’interno dei sacchi neri c’era droga. È quanto scoperto dalla polizia provinciale di Como nella giornata di ieri, giovedì 16 aprile 2026, a Colverde, in località Gironico, durante un’attività di controllo del territorio contro lo smaltimento illecito.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Rifiuti tessili abbandonati, blitz della polizia provinciale. Nei guai 42enne, scatta maxi multa | FOTOProseguono senza sosta le attività di controllo della Polizia provinciale di Caserta, impegnata in una capillare azione di prevenzione e repressione... Gestione illecita dei rifiuti: maxi sequestro in un'azienda, imprenditrice nei guaiIspezione congiunta di Polfer e Arpa in un impianto di Torbole Casaglia: trovati stoccaggi non autorizzati, emissioni irregolari e oltre 300... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Tra bellezza e ruggine: il declino e l'abbandono di piazza Marina :: Segnalazione a Palermo; Ardea sommersa dai rifiuti, isola ecologica pronta ma non operativa (video). Colverde, sembravano sacchi della spazzatura abbandonati ma nascondevano marijuana: sequestrato oltre un quintaleL’intervento della Polizia Provinciale durante un controllo ambientale nella zona di Gironico, decisivo il supporto della Polizia Locale di Como ... ciaocomo.it Una montagna di rifiuti abbandonati in quota (con il rischio di attirare animali selvatici e grandi carnivori) il Comune dice basta: C'è un turismo dell'immondiziaBRENTONICO. A volte, spesso, ritorna. E' una situazione che si ripresenta ciclicamente: l'abbandono di rifiuti all'esterno dei cassonetti. E così ecco spuntare foto e immagini, anche sui social networ ... ildolomiti.it Allarme truffe: SMS falsi sulla TARI (Tassa sui Rifiuti) Sull’intero territorio nazionale stanno circolando SMS fraudolenti che fanno riferimento a presunte irregolarità nel pagamento della TARI e sembrano inviati dai vari gestori territorialmente competenti. - facebook.com facebook