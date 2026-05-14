Il sindaco di Bastia ha denunciato ripetuti atti di vandalismo nel parco cittadino, con danni evidenti alle strutture e alle aree verdi. Le autorità stanno verificando le cause di questi attacchi e le eventuali responsabilità. Le spese per le riparazioni e la messa in sicurezza del parco sono destinate ad aumentare, incidendo sui bilanci comunali e, di conseguenza, sui servizi offerti ai cittadini.

? Domande chiave Chi si cela dietro questi attacchi mirati e ripetuti?. Come influiranno questi danni sulle spese per i cittadini?. Perché i vandali colpiscono sempre le stesse strutture del parco?. Quali prove hanno raccolto i carabinieri per identificare i responsabili?.? In Breve Danni a panchine e staccionate nel percorso verde di Bastia Umbra.. Denuncia presentata dal sindaco Erigo Pecci ai carabinieri il 13 maggio.. Episodi reiterati negli ultimi mesi su medesime strutture del parco cittadino.. Spese pubbliche per riparazioni sottratte ad altre necessità della comunità locale.. Il sindaco di Bastia Umbra, Erigo Pecci, si è recato nella mattinata del 13 maggio presso il comando dei carabinieri per sporgere una denuncia formale dopo gli ultimi atti vandalici che hanno colpito il percorso verde della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bastia, il sindaco denuncia i vandali: colpiscono il parco cittadino

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