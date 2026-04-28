Vandali colpiscono la sede di Anpi Verona e strappano il tricolore
Nella notte tra il 27 e il 28 aprile, ignoti hanno danneggiato la sede dell’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, che ospita anche l’Anpi di Verona. Durante l’atto vandalico, sono stati strappati alcuni materiali e il tricolore esposto all’interno dell’edificio. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altre conseguenze immediate. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Durante la notte tra ieri e oggi, 27 e 28 aprile, alcune persone rimaste ignote hanno preso di mira la sede che ospita l'Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea insieme all'Anpi di Verona. Secondo quanto riportato da Ansa, i vandali hanno piegato l'asta che regge.🔗 Leggi su Veronasera.it
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