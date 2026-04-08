Oggi si parla di un articolo pubblicato sull’«Unità» che dedica la prima pagina a un’immagine di Salvini con il crocifisso, scelta in occasione della Pasqua, in relazione a un incidente in mare. Il titolo evidenzia un naufragio e una presunta contrapposizione tra simboli religiosi e eventi tragici. La notizia si concentra sui contenuti dell’articolo, senza ulteriori analisi o commenti.

Gentile Direttore Feltri, ho visto la prima pagina dell'«Unità» di oggi, martedì 7 aprile, con quel titolo sul barcone affondato e su Salvini che mostrerebbe il crocifisso a Pasqua quasi fosse questo lo scandalo: «Pasqua di morte, strage in mare. Ma Salvini festeggia mostrando il crocifisso». Le chiedo sinceramente: cosa significa? Qual è il nesso tra una tragedia in mare e un ministro italiano che, da cristiano, a Pasqua, esibisce un simbolo della propria fede? A me pare un titolo incomprensibile, forzato, quasi delirante. Ma vorrei capire da lei se sbaglio. Tino Bianchi Caro Tino, non sbagli proprio per niente. E non affannarti a cercare un filo logico in quel titolo, perché quel filo non esiste. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se i giornali accusano chi mostra il crocifisso

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