Il successo di Project Hail Mary non si misura solo al botteghino o nelle recensioni entusiaste, ma anche in un dettaglio apparentemente secondario che ha conquistato il pubblico: un cardigan. Sì, proprio così. Nel mezzo di una storia spaziale ambiziosa, capace di ricordare lo spirito di E.T. l’extra-terrestre, è stato un capo in maglia a rubare la scena. Merito di Ryan Gosling, che ancora una volta dimostra come anche il più semplice degli outfit possa diventare iconico. Tra meme, ricerche online e kit esauriti in poche ore, il cardigan “fuori dal mondo” è diventato un caso culturale. E dietro questo fenomeno si nasconde una storia più interessante di quanto sembri. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il successo di Project Hail Mary non è solo di Ryan Gosling ma anche del suo maglione (sì, avete capito bene)

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Temi più discussi: Project Hail Mary è quella fantascienza pop che ti prende alla sprovvista; Project Hail Mary è la fantascienza di cui abbiamo bisogno; Com'è Project Hail Mary, il film con Ryan Gosling nello spazio: la recensione; Incredibile successo di L'ultima Missione - Project Hail Mary. È primo in Italia e negli USA con numeri inaspettati.

Perché il colpo di scena nel finale di L’ultima missione: Project Hail Mary è così significativo spiegato l’autore Andy WeirScopri perché il colpo di scena finale di L'ultima missione: Project Hail Mary è così importante secondo Andy Weir. cinefilos.it

Project Hail Mary ottiene la più grande apertura al botteghino del 2026 finoraIl film di fantascienza di Phil Lord e Chris Miller ha incassato la cifra impressionante di 141 milioni di dollari a livello globale. gamereactor.it

L'Ultima Missione - Project Hail Mary è un successo globale: al debutto ha raggiunto 140,9 milioni di dollari, diventando il miglior esordio mondiale del 2026 per un film non legato a franchise. All’estero il film ha incassato oltre 60 milioni in 82 mercati, raggiung - facebook.com facebook

Project Hail Mary riesce a fare la stessa cosa che più di dieci anni fa aveva già fatto The Martian: raccontare una storia di fantascienza e di pura esplorazione, dove il protagonista deve impegnarsi per trovare una soluzione a un problema e l'idea di ignoto non x.com