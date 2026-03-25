Il successo di Project Hail Mary non è solo di Ryan Gosling ma anche del suo maglione sì avete capito bene

Da screenworld.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il successo di Project Hail Mary non si misura solo al botteghino o nelle recensioni entusiaste, ma anche in un dettaglio apparentemente secondario che ha conquistato il pubblico: un cardigan. Sì, proprio così. Nel mezzo di una storia spaziale ambiziosa, capace di ricordare lo spirito di E.T. l’extra-terrestre, è stato un capo in maglia a rubare la scena. Merito di Ryan Gosling, che ancora una volta dimostra come anche il più semplice degli outfit possa diventare iconico. Tra meme, ricerche online e kit esauriti in poche ore, il cardigan “fuori dal mondo” è diventato un caso culturale. E dietro questo fenomeno si nasconde una storia più interessante di quanto sembri. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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