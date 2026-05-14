Basket si allunga la serie dei quarti playoff | Latina sconfitta in trasferta da Treviglio

La serie dei quarti di finale dei playoff di Serie B si prolunga dopo la sconfitta della squadra di Latina in Gara 3 sul campo della Tav Treviglio Brianza Basket. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, portando il punteggio complessivo a favore di Treviglio. La squadra di Latina ha così perso l’opportunità di chiudere la serie in anticipo.

Si allunga la serie di partite dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale dopo la sconfitta subita dalla Benacquista Assicurazioni Latina Basket in Gara 3 sul campo della Tav Treviglio Brianza Basket. I padroni di casa si impongono con il risultato di 86-65 accorciando le distanze nella.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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