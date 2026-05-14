Basket l’OraSì si inchina a Fiorenzuola | si chiude il primo turno dei play-out
Si è concluso il primo turno dei play-out di basket con la vittoria della Fiorenzuola Bees contro l’OraSì Basket Ravenna. La gara, disputata al PalaCosta, si è conclusa con un punteggio di 65-55 a favore della squadra ospite. L’inizio della partita è stato complicato per i giallorossi, che non sono riusciti a recuperare lo svantaggio a causa di percentuali al tiro basse. Con questa vittoria, la serie si è chiusa a favore della Fiorenzuola Bees.
Si chiude il primo turno dei play-out per l’OraSì Basket Ravenna. Fiorenzuola Bees si aggiudica Gara 3 e con essa la serie, vincendo 65-55 al PalaCosta in una partita condizionata da un avvio difficile per i giallorossi e da percentuali al tiro che non hanno permesso di rientrare nel punteggio.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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